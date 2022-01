BBB 22: Cintia Dicker se diz ansiosa por estreia de Pedro Scooby

“Hoje começa o BBB 22 e o coração já está daquele jeito! Louca para ver ele alegrando nossos dias, porque ele é exatamente essa pessoa!”, escreveu a modelo em uma publicação feita nesta segunda-feira (17). Na legenda, ela também utilizou a hashtag “Team Scooby”, da torcida do marido.

Dicker compartilhou um vídeo de Scooby, com alguns momentos divertidos do surfista. Nos comentários, fãs e internautas também demonstraram a torcida pelo atleta. “Vamos!”, escreveu o também surfista e ex-BBB Lucas Chumbo. “Nosso campeão”, disse outra internauta.

Com a entrada do atleta na casa mais vigiada do Brasil , sua ex- mulher , a modelo e atriz Luana Piovani, 45, passou a dividir a guarda de seus três filhos com Dicker. A guarda de Dom, 9, e dos gêmeos Bem e Liz, 5, continuará compartilhada, mas agora entre Piovani e a modelo.