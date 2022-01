BBB 22: Confessionário tem cadeira gamer e decoração inspirada em jogos

O apresentador Tadeu Schmidt apresentou na noite deste domingo (16) no Fantástico a nova decoração do confessionário do Big Brother Brasil 22. O espaço foi inspirado em games e jogos eletrônicos dos anos 1980 e 1990.

“Essa cadeira vai contar muita história ! É daqui que vão falar ‘é, Tadeu, hoje o meu voto vai ser por afinidade”, brincou o apresentador. O modelo da cadeira segue o estilo gamer.

Schmidt também adiantou que a prova Bate e Volta, que surgiu no BBB 20, seguirá na 22ª edição do programa. A dinâmica permite que um dos participantes emparedados consiga se salvar da berlinda

No sábado (15), a Globo divulgou as primeiras imagens da casa do BBB. O local onde anteriormente ficava o quarto do líder foi transformado em um lounge para os participantes conversarem e fazerem planos. A academia também reduziu o tamanho para sobrar mais espaço para a interação. Mas o quarto do líder não foi mostrado.

A porta da casa do BBB se abre com o peso do corpo e dá acesso a uma sala colorida, onde ficará o botão do adeus. Se o participante quiser desistir, basta apertar o botão. Enquanto que o camarim ganhou mais espaço para os participantes capricharem no visual.

Um dos quartos tem uma decoração que mistura diferentes estampas e texturas na parede, colcha da cama e chão, mas que se complementam. O outro quarto da casa tem uma decoração inspirada no estilo grunge com muito xadrez. A novidade é uma cama suspensa.

A cozinha também é bastante colorida e permanece dividida em duas estações para os grupos da Xepa e Vip cozinharem separadamente. Do lado de fora da casa, eles terão uma piscina e poltronas e pufes para relaxar.