BBB 22: entenda a confusão da Globo sobre o horário da entrada dos participantes

Finalmente a espera acabou. Chegou o grande dia da estreia do “BBB 22”. Logo mais, às 22h15 desta segunda-feira (17), após “Um Lugar Ao Sol”, os bbbmaníacos vão começar a acompanhar tudo que vai rolar na casa mais vigiada do país.

Mas apesar do reality só ir ao ar de noite, os participantes já devem entrar no Big Brother ao longo do dia. A Globo não informou que horas entra o primeiro brother ou sister. Aliás, uma pequena treta sobre o horário de entrada já rolou nas redes. O perfil oficial do Globoplay no Twitter fez uma confusão e anunciou a entrada ao vivo dos participantes na casa do “Big Brother Brasil 22, neste domingo (16). Após perceber a confusão, o próprio perfil da plataforma voltou atrás em clima de brincadeira.

“Olha eu, começando um fogo no parquinho antes mesmo do programa começar”, postou o perfil. Ele acrescentou: “Por aqui, a vontade de espiar está tão grande que acabei fazendo uma confusãozinha.”

Por aqui, a vontade de espiar está tão grande que acabei fazendo uma confusãozinha. 🥴 Amanhã, logo após Um Lugar ao Sol, vamos conferir a entrada dos brothers na casa pela TV Globo. E só depois disso, todas as 11 câmeras estarão disponíveis para assinantes 24 horas por dia. — globoplay 👁️ (@globoplay) January 16, 2022

Pelo histórico do reality ao longo desses 20 anos, os participantes costumam entrar por volta de 12h. Na edição passada, o primeiro participante a pisar no famoso gramado do Big Brother Brasil foi Gil do Vigor, e isso aconteceu por volta das 11h.