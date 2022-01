BBB 22: Luana Piovani pede para Boninho contratá-la para ser comentarista

Pelo visto durou pouco o desdém da Luana Piovani com relação ao Big Brother Brasil e sobretudo, com relação à participação do ex e pai de seus filhos, Pedro Scooby, na 22 ª edição do reality que começa nesta segunda-feira (17).

Depois de afirmar que não vai comentar sobre a participação do surfista no programa da Globo porque não assiste ao BBB, Luana voltou atrás. “Nunca assisti [ao programa] na vida. Não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim…”.”

Em uma conversa com seus seguidores nos Stories do Instagram, Luana foi cobrada para falar sobre o programa que estreia nesta segunda(17). Foi então que a atriz respondeu que só vai comentar sobre o comportamento do ex no confinamento se o diretor J.B. de Oliveira, o Boninho, assinar um contrato com ela. “Se isso virar um trabalho, a gente faz”, declarou. E ela continuou: “Vocês seguem me enchendo o saco, querendo que eu comente o Big Brother. Escreve lá para o Boninho! Fala para ele assinar um contrato para mim”, disparou ela.

“Aí, que nem eu comentava a situação política do Brasil que eu lia jornal, ele pode me dar um relatório com as notícias escritas, e eu comento. Até porque não tem outro jeito. Mas se isso virar um trabalho, a gente faz. Ainda mais eu, que gosto, apresento, produzo, faço cinema, teatro, televisão, entrevista”, continuou a mãe de Bem, Liz e Dom. Mas agora entro lá e só tem vocês falando: ‘Luana, o Brasil quer, estamos ansiosos, comente o Big Brother, você tem que assistir!’. Já vi que vai ser um pouquinho mais chato do que achei que fosse. Ainda bem que acaba”, reclamou a apresentadora.

Enquanto o surfista estiver confinado no BBB, Luana vai dividir a guarda dos três filhos com Cintia Dicker, atual mulher de Pedro Scooby. “Não precisam se preocupar. Eles estão comigo agora, depois vão para ela [Piovani], depois voltam para mim. Está tudo certo”, afirmou Dicker.