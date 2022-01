BBB 22: Marido de Tiago Abravanel ‘liberou’ ator para beijar no programa

A informação foi divulgada por Lígia Abravanel, irmã mais velha do brother, que falou sobre o assunto em entrevista ao Space do perfil Muka, no Twitter, na noite deste domingo (16). “O Fê liberou o selinho, mas sem edredom”, revelou ela.

Porém, Lígia ainda afirmou que não acredita que seu irmão irá se interessar por algum dos outros participantes da edição. “Acho que ali dentro não tem ninguém que faça o tipo dele, mas o selinho está liberado. Não pode passar disso”, completou.

Além disso, a irmã do artista ainda disse que ele é crítico do presidente Jair Bolsonaro (PL) e que pretende aproveitar o alcance do BBB para levantar pautas LGBTQIA+ e debater a gordofobia. Ela ainda revela que um dos objetivos do artista é vencer uma prova de resistência. “Ele sabe que as pessoas vão duvidar dele por ele ser gordo”, completa Lígia.