Busca do Atlético-MG por um técnico chega ao fim – conheça “El Turco”

El turco Antonio Mohamed conquistou o Galo de maneira especial

El Turco | Divulgação

Finalmente, parece que a busca por um treinador do Atlético-MG teve um final feliz. Após as negociações com o português Jorge Jesus terem fracassado, assim como com Carlos Carvalhal, o time mineiro apontou que está em um estágio avançado de conversas com o argentino Antonio Mohamed. Conhecido popularmente como o Turco, ele está sendo aguardado no Brasil para rever alguns detalhes do acordo e assinar o contrato, que segundo algumas informações será de duas temporadas.

Aprovado pela torcida

O nome do treinador ganhou bastante força na diretoria do Galo nos últimos dias, mesmo que ele não tenha sido cogitado como uma das primeiras alternativas após o desligamento de Cuca, ainda no ano passado.

Dentre os pontos que favoreceram a escolha de Turco está a boa aceitação da torcida atleticana. Já que o treinador é um velho conhecido, sendo ele o líder do Tijuana que quase tirou o Atlético-MG da Libertadores de 2013. E assim que teve seu nome anunciado, praticamente não teve rejeição dos torcedores da equipe mineira.

Além disso, o lado financeiro pesou a favor do argentino, já que ele estava desempregado. Enquanto isso, outro pretendido pelo Galo, Luís Castro, que atualmente está no Al-Duhail, do Catar, tinha uma multa rescisória de R$6 milhões, algo que a equipe mineira não estava disposta a pagar.

Com um acordo de duas temporadas, Turco ainda poderá renovar o contrato com o Atlético caso atinja algumas metas durante o período. Sendo que durante e negociação, a diretoria alvinegra solicitou a manutenção da comissão técnica presente no clube. Com isso, “El Turco” chega a Cidade do Galo com apenas alguns auxiliares.

Agora o treinador tem pouco mais de uma semana para trabalhar com o elenco do Galo até o início do Campeonato Mineiro, que mesmo não sendo o torneio mais importante do ano, é extremamente significativo para os torcedores, principalmente os triunfos sobre os rivais como Cruzeiro e América-MG.

Histórico

O Turco foi um atacante que atuou principalmente no Argentino e no México, entre 1980 e 1990. Naquela época, o jogador se destacava pelos shorts térmicos que usava debaixo do cação, geralmente em cores vibrantes. Dentre os clubes que defendeu estão equipes de expressão como o Boca Juniors, Monterrey, Independente, Huracán e América, sendo que chegou a ser convocado pela seleção argentina, mas não teve tanto sucesso. E no seu período como futebolista, já era conhecido pelo estilo extravagante, com cortes de cabelo chamativos.

Já sua carreira como técnico teve início logo após se aposentar, e foi também na Argentina e México onde deu os primeiros passos. Em 2010, o treinador venceu a Sul-Americana com o Independiente – posteriormente, fez um trabalho bastante elogiado no Tijuana, do México, chegando a vencer o Apertura, em 2012.

Também treinou o América, do México, onde também venceu um Apertura. Em 2015 foi treinar o Monterrey, onde permaneceu por três anos, mas acabou saindo para treinar o Celta de Vigo, da Espanha e depois o Huracán, até voltar para o Monterrey em 2019. Em 2019, o técnico venceu a CONCACAF e foi para o Mundial de Clubes, além de vencer o Campeonato Méxicano e a Copa do México.

Com isso, o técnico tem a difícil missão de manter e até mesmo elevar o desempenho do Atlético-MG visto na última temporada, e fazer com que a equipe continue levantando taças e continue dando alegria aos seus torcedores.