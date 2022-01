Capinópolis: homem é atingido por disparo de arma de fogo na Chácara do Neguta

Capinópolis, Minas Gerais. Uma tentativa de homicídio foi registrada na zona rural de Capinópolis no início da madrugada do último domingo (16.jan.22). Um homem de 31 anos foi atingido com um tiro nas costas. O fato foi registrado na localidade rural conhecida como Chácara do Neguta — onde vivem muitas famílias em chácaras individuais.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do 5º Pelotão PM de Capinópolis, os militares foram acionados a comparecerem à localidade por volta das 00h30. A denúncia dava conta de som alto e muita algazarra em uma das chácaras. Os militares se deslocaram até o local denunciado e não encontraram nenhum som ligado, entretanto, encontrou um homem de 31 anos caído ao solo, atingido por um disparo de arma de fogo. A vítima foi identificada como Josumilton Marçal.

As pessoas que estavam no local disseram que participavam de uma celebração de aniversário de 90 anos de uma pessoa, não sabendo informar de onde teria partido o disparo. As pessoas afirmaram ainda que não houve nenhuma briga ou desavença no local e suspeitavam que o disparo partiu de uma chácara vizinha.

Os militares foram até a chácara vizinha e abordaram um homem, que negou ser o autor do disparo. Os militares foram autorizados a entrar e efetuar buscas no local, no entanto, nenhuma arma de fogo foi encontrada.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Capinópolis. Segundo informações, o homem não corre risco de morte, no entanto, tem uma bala alojada na coluna.

O caso será repassado à Polícia Civil.