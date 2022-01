Cemig parcelará contas atrasadas de atingidos pelas chuvas em Minas

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) lançou campanha de negociação de débitos para os clientes atendidos em baixa tensão (até 220 volts) que foram impactados pelas tempestades do início de ano em Minas Gerais. A campanha permitirá que clientes solicitem parcelamento das contas de luz atrasadas em até 12 vezes, sem juros, nos canais digitais da companhia.

Para parcelar as dívidas, basta acessar o canal de atendimento Cemig Atende Web ou WhatsApp (31-3506-1160). Nesse caso, o cliente não poderá, porém, ter parcelamentos vigentes. A campanha também vale para consumidores que não foram atingidos pelas chuvas.

Outra opção de pagamento das contas em atraso em até 12 vezes sem juros é por meio do cartão de crédito, tanto no Cemig Atende Web quanto no WhatsApp (mande um “Oi” para 31-3506-1160, em seguida, digite “Pagamento” e siga as instruções). Nesta opção, os clientes podem apresentar parcelamento ativo com a companhia.

Segundo o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian, as condições excepcionais oferecidas permitem aos clientes ficar em dia com a companhia. “[São] condições que possibilitam que o orçamento financeiro da família ou dos comércios não fique comprometido neste momento”, afirmou Cancian.

Refresco

A notícia foi recebida com alívio, principalmente por aqueles que perderam tudo com as chuvas e lutam para se reerguer. “Tem muita gente desempregada. Vai ajudar muito mesmo. Aqui (na região da Tereza Cristina) os problemas com a chuvas são constantes Todo ano tem isso”, disse o motorista Joel da Silva, de 63 anos.

O serralheiro Wilson Rodrigues, de 51, que teve seu estabelecimento invadido pela água, acredita que a iniciativa poderia ter sido implementada há mais tempo. “Com as enchentes, não sobra dinheiro, e a conta (de luz) vem alta. Acredito que a possibilidade (do parcelamento) vai ser boa para todo mundo”, afirma o morador da Vila São Paulo , na região Oeste de BH.

Os interessados em pedir o parcelamento têm até o dia 18 de fevereiro para entrar em contato com a Cemig.

Doações

Para colaborar com as famílias que foram atingidas pelas chuvas, a Cemig e o Serviço Social Autônomo (Servas) estão disponibilizando pontos de coleta de doações para a campanha SOS Chuvas MG. São aceitas doações de água mineral, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, material de limpeza e roupas de cama e banho.

Para saber onde e como doar basta acessar o site da campanha SOS Minas.