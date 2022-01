Copa Brasil: times do interior de MG querem fazer bonito no torneio nacional

Os três representantes do interior de Minas Gerais conheceram nesta segunda-feira (17) seus adversários na primeira fase da Copa do Brasil. Inicialmente, apenas o Tombense estava garantido no torneio. Contudo, Pouso Alegre e URT também disputarão a competição porque foram abertas mais duas vagas, com a participação de Atlético e América na Copa Libertadores. Com isso, Galo e Coelho entram direto na terceira fase. O Cruzeiro, por sua vez, terá compromisso já na etapa inicial, contra o Sergipe.

A novidade entre os mineiros será a participação do Pouso Alegre, pela primeira vez disputando a competição. O Pousão voltou à elite do Campeonato Mineiro em 2021, após ficar 28 anos afastado. Em seu retorno, fez boa campanha e terminou a fase de classificação em sexto lugar. Não conseguiu vaga no mata-mata, mas faturou o título do Torneio Inconfidência, ao bater a URT (quinta colocada). Foi o terceiro ano seguido que o time do Sul de Minas levantou um troféu, após ter sido campeão da Segunda Divisão do Mineiro (2019) e do Módulo II (2020).

Em franca ascensão, o Pouso Alegre sonha com grande participação na Copa do Brasil. O primeiro desafio será em casa, contra o Paraná, no estádio Manduzão. Na primeira fase, a classificação é definida em jogo único e o time visitante tem a vantagem do empate para avançar. Ainda não há definição sobre datas e horários da partida.

“Estamos nos preparando para estrear bem no Campeonato Mineiro, fazer boa campanha e, quando chegar no final de fevereiro, possamos estar bem entrosados e ter boa participação na Copa do Brasil”, projeta Paulo da Pinta, presidente do clube.

O dirigente conta com o apoio da torcida para ter êxito diante do Paraná. Embora o adversário não viva grande fase, tendo sido rebaixado ano passado à Série D do Brasileiro, Paulo da Pinta prega respeito à tradição do time de Curitiba.

“É uma equipe tradicional, de camisa pesada. Enfrentei o Paraná várias vezes como atleta e sei da da tradição. No entanto, também temos de sonhar e pensar que temos possibilidade de conseguir a vitória e passar para a próxima fase da Copa do Brasil, um dos objetivos nosso neste ano. Esperamos que o nosso torcedor seja o 12º jogador, já que estamos há praticamente dois anos jogando sem público, por causa da pandemia”, ressalta.

Tombense e URT

O Tombense se garantiu na Copa do Brasil por ficado em terceiro lugar no Mineiro de 2021. De quebra, levou o “título” de campeão do interior. Terminou a primeira fase em quarto lugar e, na semifinal, foi eliminado pelo Galo.

Será a quinta participação do time da Zona da Mata no torneio nacional. A primeira foi em 2014, quando caiu na primeira fase para o Treze-PB após perder por 3 a 2 (placar agregado) Em 2016, foi eliminado novamente no primeiro jogo, ao perder para o Fluminense por 3 a 0. Em 2019, chegou à segunda fase, depois de passar pelo Sport (3 a 0), mas foi eliminado pelo Botafogo-PB, nos pênaltis. Ano passado, deixou a disputa após derrota para o Vasco por 2 a 1, em casa, mais uma vez na segunda fase.

A URT, por sua vez, herdou a vaga do América, oitavo colocado no Brasileirão. Com essa posição, o Coelho se garantiu na pré-Libertadores e entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o time de Patos de Minas vai receber o Avaí, no estádio Zama Maciel.

Será a sétima participação da URT na Copa do Brasil, que participou nas edições de 2000, 2001, 2006, 2017, 2018 e 2019.

A 1ª fase da Copa do Brasil será disputada entre os dias 23 de fevereiro e 3 de março.