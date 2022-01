Copa São Paulo: saiba onde assistir Cruzeiro x Desportivo Brasil

Cruzeiro e Desportivo Brasil se enfrentam às 15h (de Brasília) desta segunda-feira (17). A partida é válida pelas oitavas de final da competição, e quem avançar terá pela frente São Paulo ou Vasco, que se enfrentam nesta noite. O jogo terá transmissão, ao vivo, do canal de TV por assinatura SporTV.

O Cruzeiro vem de uma campanha com 100% de aproveitamento, após vencer os cinco jogos que fez até aqui e sem levar gols. Fez 5 a 0 no Palmas, 2 a 0 no Retrô e 3 a 0 no Itapirense na fase de grupos. Na segunda fase bateu o Bragantino, por 1 a 0 e na terceira de novo o Retrô, dessa vez por 2 a 0.