Copa São Paulo: saiba onde assistir São Paulo x Vasco

São Paulo e Vasco se enfrentam às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (17). A partida é válida pelas oitavas de final da competição, e quem avançar terá pela frente quem se classificar de Cruzeiro x Desportivo Brasil. O jogo entre os dois grandes do futebol brasileiro terá transmissão, ao vivo, do canal de TV por assinatura SporTV.

O Tricolor chegou a esta fase depois de ter 100% de aproveitamento em sua chave, vitórias sobre CSE, Perilima e São Caetano, por 2 a 0, 5 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Depois eliminou o São Bernardo, 3 a 0 e o São Caetano, também por 3 a 0.

O Vasco também venceu todas na fase de grupos, 5 a 1 no Lagarto, 12 a 0 no Rio Claro e 2 a 1 no Ska Brasil. Na fase seguinte fez 4 a 0 sobre o Joinville para em seguida passar pelo Audax, nos pênaltis, 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal.