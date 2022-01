Covid-19: variante Ômicron circula em 11 cidades de Rondônia

Análises realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Rondônia e pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RO) mostram que a variante Ômicron do novo coronavírus circula em 11 cidades do estado.

A presença da variante foi identificada em 53 amostras, a maioria no município de Porto Velho, com 30 casos da nova cepa. Os demais diagnósticos são das cidades de Candeias do Jamari, Alta Floresta do Oeste, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, Seringueiras e Vilhena.

De acordo com a virologista da Fiocruz Rondônia e chefe do Laboratório de Virologia Molecular, Deusilene Vieira, as amostras desta análise são referentes à primeira e segunda semanas de janeiro de 2022.

A pesquisadora esclarece que o padrão que está sendo utilizado para identificação de mutações e variantes é o sequenciamento completo do genoma do vírus pela técnica de NGS (Sequenciamento de Alta Performance). As amostras serão encaminhadas para a Rede de Vigilância Genômica da Fiocruz, que conta com a participação da Fiocruz Rondônia. Na próxima semana, será possível a confirmação total de todos os resultados.

Deusilene explica que neste momento em que o país enfrenta novo aumento de ocupação de leitos de unidades de tratamento intensivo (UTIs) para covid-19, chegando ao nível de alerta crítico em algumas capitais, é fundamental que todos “façam o uso consciente das medidas de prevenção, como o distanciamento social, evitando aglomerações, higienização das mãos, objetos e alimentos, além da vacinação que continua sendo o principal aliado contra a proliferação dos casos, especialmente quando temos circulando entre nós uma nova variante ainda mais transmissível”, avaliou.

A virologista informou que pessoas que tiveram o ciclo vacinal completo ou que tomaram a terceira dose adquirem uma proteção ainda mais robusta contra o vírus e contra as variantes mais transmissíveis, a exemplo da Delta, responsável pela maioria dos casos de hospitalização em Rondônia, e, agora, a variante Ômicron que também está em circulação no estado.

A diretora do Lacen, Cicileia Correia da Silva, esclarece que nas últimas semanas Rondônia vem enfrentando um grande aumento de casos de covid-19, o que acende um alerta “para a necessidade da vacinação, principalmente nesse contexto em que já temos a presença da variante Ômicron, altamente transmissível.”