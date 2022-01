Cruzeiro enfrenta Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil 2022

O Cruzeiro enfrentará o Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil 2022. O sorteio foi realizado no início da tarde desta segunda-feira (17). Ainda não há definição sobre datas e horários dos jogos.

A primeira fase será disputada em quatro datas: entre 23 e 24 de fevereiro e entre 3 e 4 de março. Esta etapa tem confronto único, e o jogo será disputado no Nordeste.

O rival será o atual campeão sergipano, que já venceu o título estadual em 36 oportunidades. A equipe já fez a sua estreia no torneio estadual de 2022, vencendo o Falcon de virada por 2 a 1.

Em 2005, a Raposa enfrentou o mesmo time no confronto da primeira fase e venceu por 7 a 0 no Mineirão, no jogo da volta, com quatro gols do centroavante Fred, que teve duas passagens pelo clube.