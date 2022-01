Cruzeiro: expectativa sobre como será a Raposa versão 2022

A torcida do Cruzeiro ainda está se adaptando às mudanças drásticas ocorridas no clube neste ano, desde o anúncio da venda de 90% das ações para o grupo de Ronaldo Nazário. Entre chegadas e despedidas, a expectativa agora é saber qual o time titular para a temporada. O primeiro compromisso oficial será daqui a oito dias, quando a equipe estreia no Campeonato Mineiro contra a URT, dia 26, às 17h, no Mineirão.

O técnico Paulo Pezzolano assumiu o comando da Raposa no último dia 5 e, desde então, trabalha em silêncio e de portas fechadas para armar o time. Apenas quem vive o dia a dia na Toca II tem noção de quem poderá estar no gramado do Gigante da Pampulha na próxima semana.

A última novidade, que ainda carece de confirmação, é o goleiro Rafael Cabral. O jogador de 31 rescindiu como Reading, da Inglaterra, e está em Belo Horizonte desde domingo passado para finalizar detalhes do contrato e realizar exames médicos. Sendo confirmada a negociação, tudo indica que será o camisa 1 estrelado, em substituição a Fábio. Para a posição, no momento, só Lucas França está à disposição.

Para os demais setores há indícios de refoços, mas sem qualquer confirmação. Para a lateral direita, chegou Gabriel Dias, ex-Ceará, e tem Rômulo, que já jogou improvisado no setor.

Na zaga, Maicon e Sidnei, principais reforços da atual gestão, saem em vantagem para compor a defesa.

Na lateral esquerda, Matheus Pereira, titular ano passado, terá a concorrência de Rafael Santos, de volta após empréstimo à Ponte Preta.

No meio-campo, os novatos Filipe Machado, Pedro Castro e João Paulo chegam para disputar espaço com Adriano, Lucas Ventura e Rômulo, titulares em 2021.

O ataque é o setor com maior número de jogadores: oito. A Raposa foi buscar no Brusque Edu, artilheiro da última Série B, com 17 gols em 33 jogos. Waguininho, vindo do Coritiba, é outro que brigará pela preferência de Pezzolano.

A concorrência na frente é encarada por ele como algo positivo. “Para este campeonato, como é a Série B, precisaremos ter o elenco forte. Então, vejo que é bom ter aquela ‘briga’ pela posição, mas sabemos que quem jogar, vai estar para ajudar o clube. O elenco vai ser o mais importante no campeonato”, ressalta o atleta.