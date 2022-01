De saída do Fortaleza, Wellington Paulista pode reforçar o América

Em busca de um centroavante de ofício, Wellington Paulista, velho conhecido do torcedor mineiro por passagem marcante pelo Cruzeiro, pode reforçar o América, conforme apurou a reportagem do Super.FC junto a fontes de dentro do clube. O atacante, de 38 anos, tem contrato com o Fortaleza até o final do ano, mas não faz mais parte dos planos do Leão do Pici. Oficialmente, o América informou, por meio de sua assessoria, que não comenta especulações.

Em contato com o presidente do clube, Alencar da Silveira Júnior, ele limitou-se a dizer que as partes estão “conversando”, sem dar pistas sobre a proximidade de um acerto.

Já o empresário do jogador, Alexandre Oliveira, afirmou que ainda não foi procurado e que uma proposta oficial ao atacante não teria chegado. No entanto, afirmou que a direção do Coelho procurou a do Leão para perguntar sobre o atacante, e que foi informado de que o clube mineiro iria procurá-lo ainda nesta semana.

O Coelho está no mercado em busca de jogadores de ataque depois de perder Ademir, para o Atlético, Fabrício Daniel, que retornou ao Mirassol, Ribamar, que foi dispensado, além de Mauro Zárate, que ainda negocia com o clube e tem futuro indefinido.

O técnico Marquinhos Santos, inclusive teria conversado com o experiente jogador. Em 148 jogos pelo Fortaleza, WP9 balançou as redes em 42 vezes. Em Minas Gerais, o atacante defendeu o Cruzeiro entre 2009 e 2012, com 66 gols em 152 partidas. A informação sobre a possibilidade de o jogador vestir a camisa do Coelho foi inicialmente publicada pelo GE.com.