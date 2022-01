‘El Turco’ Mohamed fala de rápido acerto: ‘um grande time da América

O torcedor do Atlético teve que esperar quase 20 dias para saber quem seria, oficialmente, seu novo comandante. O acerto com “El Turco” Mohamed veio e ele chegou a Belo Horizonte nesse domingo (16), já devidamente caracterizado com um cachecol do clube. Após poucas palavras com a imprensa ainda no aeroporto, ele concedeu entrevista aos canais oficiais do Galo, divulgada nesta segunda-feira (17). Ele resumiu como ocorreu o rápido acerto entre as partes.

“Estive em uma ligação com Rodrigo (Caetano) ótima e fiquei muito feliz em conhecer o Rodrigo, comentou do interesse do Atlético e bom, não pensei um minuto. Contei para ele minha vontade de comandar, de poder estar em um grande time da América, de poder brigar por títutos, era o que eu estava esperando para voltar a trabalhar depois de um ano. Senti muita emoção, muita felicidade, e bom, hoje estou aqui para prometer muito trabalho”, afirmou.

O treinador reconhece que é um grande desafio assumir uma equipe com o legado deixado por Cuca, que levou o Brasileirão e a Copa do Brasil de formas incontestáveis. Junto com outros três membros de sua comissão técnica que trouxe consigo, Mohamed prometeu empenho.

“É um desafio muito difícil, o Atlético está aqui em cima. Muito trabalho, tem que ser devagar, muito tranquilo para poder implementar minha forma de jogo. Sabemos que o objetivo máximo é a Libertadores, mas sei também que a massa atleticana é acostumada a ganhar. Tenho que manter esse espírito e é com isso que estamos fechados”, continuou.

Reencontro

Técnico do Tijuana, do México, aquele que quase eliminou o Galo da Libertadores em 2013, quando Victor foi “canonizado” no Horto, Mohamed relembra com bom humor do episódio e se diz ansioso pelo reencontro com o ex-goleiro, hoje dirigente do clube.

“Eu acredito que isso foi um ponto na história do Galo e um ponto também para mim, para minha história. Sinto que Deus tinha escrito uma história com o Atlético e hoje venho aqui escrever minha própria história. Quando ver o Victor vou dar um forte abraço, porque isso é o futebol, vai ser um momento muito emocionante”.

Quando o assunto foi o torcedor atleticano, o treinador, já ciente do apelido da massa, garantiu ser mais um a integrá-la.

“Para toda a massa atleticana quero dizer que estou muito feliz, com muita energia, força para seguir os caminhos dos títulos que o Cuca deixou em 2021. Um abraço e nos vemos na primeira partida do Atlético. ‘El Turco’ é um torcedor do Galo a mais”, completou.