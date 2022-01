Estreia de ‘Pantanal’ é adiada por conta de aumento de casos de Covid

A estreia do remake de “Pantanal”, prevista para o dia 14 de março, deve ser adiada por alguns dias, informou a colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”. De acordo com a jornalista, por causa do aumento dos casos de Covid no Rio de Janeiro, a nova versão do clássico de Benedito Ruy Barbosa deve ir ao ar a partir do dia 28 de março. Em nota, a emissora afirma que a data de estreia da substituta de “Um Lugar ao Sol” “ainda está sendo definida”.

Segundo Patricia Kogut, por conta do aumento dos casos de coronavírus, inclusive, entre o elenco da novela, as gravações tiveram que sofrer alterações. Por conta disso, “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, mesmo já toda gravada, será esticada. Tudo será feito na edição, já que os cenários foram desmontados e a equipe, desmobilizada.