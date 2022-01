Homem coloca veneno na comida do irmão e enterra corpo em casa, em Juiz de Fora

Revoltado por causa de uma discussão por herança, um homem de 59 anos colocou veneno na comida e no suco do irmão, de 57 anos, levando a morte dele, e enterrou o corpo no quintal da casa dos dois, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

O crime ocorreu no último dia 5 de janeiro, mas o suspeito foi preso nesta sexta-feira (15) e a prisão foi divulgada nesta segunda-feira (17).

O homicídio foi descoberto depois que vizinhos começaram a sentir um forte odor vindo da casa do suspeito, na rua Dimas Bergo Xisto. As testemunhas disseram que o morador do local estava desaparecido há dois dias. Quando os militares chegaram à casa foram recebidos pelo suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, primeiro ele tentou desconversar sobre o cheiro, mas depois de um tempo confessou que tinha colocado veneno na comida e no suco do irmão e que, depois que ele morreu, o enterrou em uma cova rasa no quintal da casa.

O suspeito disse ainda que cometeu o crime após uma discussão por causa de herança familiar. A perícia da Polícia Civil esteve no local, foram recolhidos nove frascos de veneno, sendo três vazios e seis cheios.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local para retirar o corpo. Segundo a corporação, estava enterrado em uma cova de um metro e em avançado estado de decomposição.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e foi encaminhado ao sistema prisional. Segundo a Polícia Militar, tanto o suspeito quanto a vítima possuem doenças mentais. O caso será investigado.