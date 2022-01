Homem é preso suspeito de rasgar roupas e estuprar jovem durante carona em Minas

Um homem de 58 anos foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos enquanto dava uma carona para a vítima, em Pirajuba, no Triângulo Mineiro, neste domingo (16).

De acordo com a Polícia Militar, a garota chegou em casa com as roupas rasgadas e contou para o pai que estava em um bar com um amigo e que, quando ia embora, o suspeito ofereceu carona para ela.

Ela aceitou e o homem disse que tinha que passar na casa dele para pegar uma chave e que na sequência deixaria a garota em casa.

Na versão da jovem, quando chegaram à casa do suspeito, ele começou a beijá-la, rasgou as roupas dela, tirou as próprias roupas e tentou consumar a relação sexual.

A vítima conseguiu se desvencilhar e fugir do local. Ela chegou em casa e contou para o pai o ocorrido e a PM foi acionada. Os militares foram até a casa do suspeito, o pai dele tentou impedir que os policiais falassem com o filho.

O suspeito disse apenas que manteve relações sexuais com a jovem e que só daria mais informações com a presença do seu advogado. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil é o caso será investigado.