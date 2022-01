Idoso desvia cano de arma, escapa de tiro, mas é espancado até desmaiar em MG

Um homem de 31 anos tentou matar o tio, de 75 anos, com tiros, mas como não conseguiu, bateu com a arma no idoso até a vítima desmaiar e precisar ser socorrida, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, neste domingo (16).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é sobrinho da companheira da vítima. Ele queria que o idoso deixasse a residência da família, na zona rural, e os dois começaram a discutir.

O rapaz pegou uma espingarda e tentou atirar contra a vítima, que conseguiu segurar o cano da arma e desviar o tiro. Após isso, o suspeito pegou outra arma e tentou disparar novamente, mas a espingarda não funcionou.

Sendo assim, o sobrinho pegou a arma e começou a bater no tio, que desmaiou. Ele foi socorrido com lesões na cabeça e no rosto para um hospital da cidade.

O suspeito do crime foi preso e as armas utilizadas na tentativa de homicídio apreendidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.