Jovens são executados dentro do Pronto-Socorro de Itabira

Dois rapazes foram executados a tiros no interior do Pronto-Socorro Municipal de Itabira, na região Central do Estado, na noite desta segunda-feira (17). A idade das vítimas ainda não foi confirmada pela polícia, mas existe a suspeita que pelo menos um deles seja adolescente.

As informações iniciais dão conta que o atentado aconteceu por volta das 20h. A delegada Tauany Abou Rejaili conversou com veículos locais e confirmou que no local estariam duas vítimas fatais.

“Aparentemente são duas vítimas. Tentaram matar eles em outro local e, depois, entraram no hospital e terminaram de efetuar o homicídio”, informou a policial civil.

A perícia da Polícia Civil (PC) também compareceu até a unidade de saúde para fazer os levantamentos iniciais do caso. A Polícia Militar (PM) e o Pronto-Socorro não divulgaram informações do crime.

Baleados no bairro Campestre

Ainda conforme informações de veículos de imprensa de Itabira, as vítimas teriam sido baleadas na tarde desta segunda no cruzamento das ruas Granito e Martita, no bairro Campestre.

As vítimas estavam em uma moto quando trocaram tiros com uma dupla, também em uma motocicleta. Pouco tempo depois, os dois homens deram entrada no Pronto-Socorro.