Lewandowski e Alexia Putellas são eleitos melhores jogadores do mundo

O atacante alemão Robert Lewandowski levou pela segunda vez consecutiva o prêmio Fifa The Best para melhor jogador masculino. Ele superou Lionel Messi e Mohamed Salah para se sagrar bicampeão. O jogador do Bayern de Munique e da seleção polonesa marcou 48 gols na temporada 2020/2021, foi campeão Alemão e da Supercopa da Alemanha.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆

Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022