Mulher é presa suspeita de jogar ao chão e ameaçar chutar bebê de 2 anos, em BH

Uma mulher de 31 anos foi presa suspeita de jogar a filha de dois meses no chão, xingar e ameaçar chutar a criança no conjunto Minas Caixa, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Um padrinho da menina, de 26 anos, também foi preso por ter agredido a mulher com pauladas.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os militares foram acionados para um conflito familiar. Ao chegar na casa da família, o homem de 26 anos contou que flagrou a mulher jogando a bebê no chão, a xingando e ameaçando dar chutes nela.

Na versão dele, que é padrinho da criança, ele tentou tomar a menina da mãe. A mulher teria começado a agredi-lo e ele revidou. Uma testemunha contou que também viu a suspeita jogando a criança no chão e ameaçando dar chutes nela.

A tia da suspeita revelou que ela é usuária de drogas e que não tem condições de cuidar da criança. Ela disse ainda que vai tentar ficar com a guarda da menina.

A mulher negou as agressões a filha e disse que foi agredida pelo homem com pauladas. Ela foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com lesões na boca e orelha. A criança não tinha lesões aparentes e foi deixada aos cuidados de familiares.

A suspeita de agressão contra a bebê e o suspeito de agredir a mulher foram levados à Delegacia de Polícia Civil da região do Barreiro.