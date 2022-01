Nova temporada do Sem Censura estreia com ministro João Roma

O programa Sem Censura ganha nova temporada e horário a partir da próxima segunda, 17 de janeiro. A atração da TV Brasil entrará no ar meia hora mais cedo, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura.

O primeiro entrevistado do ano é o ministro da Cidadania, João Roma. Ele conversa com a apresentadora Marina Machado sobre as iniciativas do governo federal para apoiar os municípios e as famílias atingidas pelas fortes chuvas que continuam afetando diversas cidades brasileiras.

Formado em Direito, João Roma foi eleito em 2018 para o seu primeiro mandato como deputado federal pelo estado da Bahia. Assumiu posições de destaque e defendeu pautas importantes no parlamento, como o Marco Legal das Startups e a Reforma Tributária, atuando como relator. Licenciou-se do mandato para assumir o Ministério da Cidadania em fevereiro de 2021.

Participam desta edição como debatedoras convidadas Denise Rothenburg, do Correio Braziliense e Débora Bergamasco, do SBT.

Na nova temporada, o Sem Censura continuará apresentando bate-papo de qualidade. O Diretor de Conteúdo e Programação da EBC, Denilson Morales, ressalta que a reestreia do programa na grade de Verão antecipa as novidades de 2022. “Foi uma necessidade de estarmos, mais uma vez, junto ao telespectador, que nos solicita atualizações cada vez mais rápidas e, assim, podemos cumprir nossa missão de TV Pública.”

Morales lembra que o Sem Censura retrata e traz a todos histórias e informações através de uma dinâmica agradável de entretenimento nos seus quase 40 anos de existência. “Muito mais amplo do que se conhece na TV brasileira, a atração reúne profissionais ligados à comunicação, com a apresentação leve e ágil da apresentadora Marina Machado, que recebe convidados e convidadas das mais diversas áreas da sociedade, além, é claro, de autoridades do País”.

A apresentadora Marina Machado destaca que este será um ano em que as informações de qualidade e de confiança serão cruciais para a população. Ela conta que foi com esse cuidado que a nova temporada foi preparada: fontes confiáveis, debates francos, temas úteis e variados, contando sempre com a participação cada vez mais presente do telespectador e suas interações. “Serão programas recheados de informação, com a profundidade e a seriedade que os temas merecem”, completa Marina.

O programa é transmitido para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e também por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar enviando perguntas e comentários usando a hashtag #NovoSemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize!

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo endereço play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.