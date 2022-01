Obra para tapar cratera na avenida Cristiano Machado deixa trânsito lento em BH

A obra para tapar uma cratera na avenida Cristiano Machado, na entrada do túnel da Lagoinha, no bairro Colégio Batista, na região Leste de Belo Horizonte, gera lentidão no trânsito na manhã desta segunda-feira (17). Desde a última sexta-feira (14), quando os trabalhos foram iniciados no local, para consertar uma adutora da Copasa, motoristas que precisam passar pela região têm que exercitar a paciência.

E, para não chegar atrasado no emprego, vale sair até 2h mais cedo de casa. Este é o caso do pedreiro Leonardo Ribeiro, de 38 anos. Ele mora no bairro Juliana, na região Norte da capital, e para chegar no horário certo do trabalho, no bairro Floresta, na região Leste, precisa madrugar.

“Precisei mudar todo o meu planejamento. Por causa da interdição, preciso sair de casa com 2h de antecedência para não chegar atrasado no serviço”, conta o pedreiro.

Copasa

Por causa da obra, 14 bairros e dois hospitais tiveram o abastecimento de água interrompidos. Segundo a Copasa, nesta segunda-feira, o problema foi devidamente sanado.

“A Copasa informa que a distribuição de água para os bairros Cachoeirinha, Canadá, Cidade Nova, Colégio Batista, Concórdia, Da Graça, Horto Florestal, Lagoinha, Nova Floresta, Renascença, Sagrada Família, São Cristóvão, Silveira e União, em Belo Horizonte, foi restabelecida na madrugada”, garantiu.

Essas regiões tiveram o abastecimento comprometido, na tarde de sexta-feira, em razão de um vazamento causado por uma obra de terceiros em uma adutora que passa na avenida Cristiano Machado.

Para minimizar os impactos da falta de água, equipes operacionais realizaram manobras nas redes de distribuição e, até a normalização, “caminhões-pipa abasteceram os hospitais,” pontuou a nota.

Orientação

A empresa orienta que, se algum cliente enfrentar problemas com o abastecimento, deve informar o endereço completo do imóvel à Copasa, para que a situação seja regularizada o mais breve possível.

O pedido pode ser feito pelo site:

www.copasa.com.br; aplicativo “Copasa Digital” ou central de atendimento telefônico, no número 115.

O que diz a PBH

Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) realizou uma vistoria preliminar nas faixas no sentido Centro para a identificação e resolução do problema.

“Foram iniciados os trabalhos com escavadeira para verificar a causa do problema e providenciar a solução necessária. Foram identificados rompimentos em pontos da rede de drenagem mais antiga e também em adutora da Copasa”, disse a nota.

A previsão, segundo a PBH, é que os trabalhos por parte da Sudecap estejam concluídos no início da semana, sendo que “a conclusão depende das condições climáticas”.