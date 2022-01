Rescisão de Cáceres é publicada no BID e caminho fica livre para o América

O América está bem perto de anunciar mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres, que teve a rescisão contratual com o Cruzeiro publicada na tarde desta segunda-feira (17) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Cáceres não aceitou a drástica redução salarial imposta pela nova diretoria do Cruzeiro, liderada pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno, por isso a saída era dada como certa. Por sua vez, o Coelho aguardava apenas essa formalização para anunciar mais um reforço para a temporada em que disputa a Libertadores pela primeira vez.

Com a chegada do paraguaio, a disputa pela titularidade será contra Patric. O jogador chegou no meio da temporada passada e tomou conta da posição. Cáceres vai se juntar aos zagueiros Conti, Éder e Maidana, ao meia ‘Índio’ Ramirez e ao atacante Everaldo como novos reforços para 2022. Outros nomes especulados no clube são do goleiro Jailson e do atacante Wellington Paulista.