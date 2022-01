São Paulo abre 3 a 0, leva susto, mas avança e pega o Cruzeiro nas quartas

Com um final de segundo tempo animado, o São Paulo venceu o Vasco, por 4 a 2, na noite desta segunda-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e está classificado às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista abriu 3 a 0 no placar e esboçava classificação tranquila no ABC, contudo, sofreu dois gols em dois minutos já na parte decisiva do confronto e deixou a partida bastante tensa nos minutos finais, cumprindo as expectativas de um grande jogo pelas oitavas de final. Vitinho, porém, garantiu o alívio ao fechar o marcador.

Nas quartas de final o São Paulo terá pela frente o Cruzeiro, que nesta segunda-feira eliminou o Desportivo Brasil-SP com goleada por 4 a 1, na cidade de Porto Feliz.

O São Paulo entrou em campo mais ligado e com apenas três minutos abriu o placar. Luiz Henrique recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na área para Maioli, que antecipou a marcação e cabeceou no cantinho do goleiro Cadu, que chegou atrasado e não conseguiu defender.

O gol animou o São Paulo, que aproveitou a instabilidade do time carioca para seguir no ataque. E, melhor em campo, os paulistas marcaram o segundo. Aos 25, Léo finalizou, a bola explodiu na marcação e sobrou para Maioli, que chutou forte para o fundo das redes.

Somente após o segundo gol do São Paulo é que o Vasco acordou em campo e ofereceu riscos ao adversário. Aos 31, Figueiredo recebeu cruzamento e, sozinho, cabeceou para fora. Dois minutos depois, o atacante voltou a finalizar, desta vez para linda defesa do goleiro Young.

No segundo tempo, o Vasco buscou o ataque, mas teve dificuldades de passar pela marcação do São Paulo. Os paulistas aguardaram os contra-ataques e marcaram o terceiro aos 31 minutos, quando Caio cruzou, Talles ganhou da marcação e finalizou rasteiro para o gol.

O que nem o torcedor carioca mais otimista esperava é que o Vasco vendesse caro a eliminação. Foram dois gols em dois minutos e uma reta final eletrizante. Aos 36, Figueiredo dominou de longe e finalizou com categoria, fazendo um golaço. Depois, aos 37, foi a vez de Andrey chutar forte e balançar as redes.

Com 3 a 2 no placar, o Vasco seguiu no ataque, mas levou o quarto gol do São Paulo aos 45 minutos, vendo o sonho de reação acabar. Vitinho recebeu bom passe dentro da área e chutou forte, dando números finais ao confronto.