Vacinação em BH: Prefeitura faz nova repescagem para crianças nesta terça

A prefeitura de Belo Horizonte realiza nesta terça-feira (18) mais um dia de repescagem de vacinação para crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas com idades de 5 a 11 anos. As aplicações serão realizadas em nove escolas, uma em cada regional.

As aplicações serão entre 9h e 16h. Os locais onde vão ocorrer as aplicações podem ser consultados clicando aqui.

“A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é imprescindível a vacinação contra a Covid-19, já que esta é a medida mais eficaz no combate à infecção pelo Sars-CoV-2. Nos dias de repescagem, a criança com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas, deve estar acompanhada de pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, haverá a necessidade de apresentar o termo de autorização de para vacinação, disponibilizado no portal da prefeitura, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis”, ressalta o executivo.

Para saber as crianças que estão elegíveis a vacinar CLIQUE AQUI .

Confira o cronograma da vacinação nos próximos dias

Dia 19/01 (quarta-feira): dose de reforço para pessoas de 53 e 51 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 20/01 (quinta-feira): dose de reforço para pessoas de 49 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses e para pessoas de 19 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 21/01 (sexta-feira): dose de reforço para pessoas de 18 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses e repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses