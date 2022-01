BBB 22: Scooby desmente Luana Piovani sobre entrar no programa: ‘Contei pra ela’

Ex-marido da atriz Luana Piovani e pai de três crianças com ela, o surfista Pedro Scooby, agora participante do BBB 22, acabou desmentindo a ex-mulher sem saber. Em uma conversa com outros brothers na madrugada desta terça-feira, Scooby relatou que, antes de entrar no programa, contou à Luana sobre a participação – anteriormente, Luana havia dito a seus seguidores que não estava sabendo de nada, quando o nome do participante começou a ser cogitado na mídia especializada.

“Eu contei pra ela. Eu tive que falar pra ela, ela é mãe dos meus três filhos. Porque eu tinha um combinado com ela que ia ficar um mês com as crianças agora. A minha mulher atual foi muito parceira”, explicou, citando também Cintia Dicker.

No dia 30 de dezembro, Luana fez um vídeo informando que não podia comentar nada sobre uma possível participação do ex, porque não havia sido comunicada, após receber uma ligação do jornalista Léo Dias perguntando o que achava do ex no programa. “Oi? Eu não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro. Vou até marcar o Pedro aqui (nas redes). Ele teria me dito, né?”, disse à época.

Na noite desta segunda (17), quando o BBB 22 estreou, Luana, que garantiu não assistir ao programa, apareceu em um dos vídeos do quadro “O Brasil está vendo” e foi citada pelo apresentador Tadeu Schmidt que, inclusive, mandou um beijo pra ela. A atriz acabou respondendo Tadeu nas redes sociais.