BBB 22: Sem Silvio Santos, família Abravanel se reúne para torcer por Tiago

O primeiro participante do Camarote a entrar no BBB foi Tiago Abravanel. O ator e cantor ficou emocioando ao pisar na casa mais vigiada do Brasil e logo logo já se enturmou com seus companheiros de confinamento. Do lado de fora, a família e os amigos de Tiago se reuniram em São Paulo na noite desta segunda-feira (17) para acompanhar a estreia do reality.