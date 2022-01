BBB 22: Tadeu Schmidt manda recado para Luana Piovani e ela responde

Apesar de não estar dentro do Big Brother Brasil, Luana Piovani certamente será uma das personalidades mais comentadas ao longo desta 22ª edição. Isso porque a atriz é ex de Pedro Scooby, um dos participantes do Camarote e mal o programa estreou, o que não faltam são matérias sobre a estrela que atualmente mora em Portugal.

Inicialmente Luana disse que não ia comentar sobre a participação do pai dos seus filhos no reality pela simples razão de que nunca assistiu ao programa. Depois, cobrada por seguidores para se posicionar sobre o BBB, ela disse que só faria isso se Boninho a contratasse. “Vocês seguem me enchendo o saco, querendo que eu comente o Big Brother. Escreve lá para o Boninho! Fala para ele assinar um contrato para mim”, disparou ela.

Na noite desta segunda (17), quando o BBB 22 estreou, Luana apareceu em um dos vídeos do quadro “O Brasil está vendo” e foi citada pelo apresentador Tadeu Schmidt que, inclusive, mandou um beijo pra ela. “Um beijo para você, Luana. Que eu sei que você está vendo. Ou não. Agora eu nem sei mais… Alguém aqui conhece a Luana? Fala que eu mandei um beijo para ela”

E a atriz acabou respondendo Tadeu. Nas redes sociais, ela atriz contou que foram suas amigas que avisaram que ela foi citada por ele na estreia do programa, mas que estava dormindo e não viu:

“Eu recebi seu beijo, Tadeu Schmidt. Minhas amigas me contaram porque eu estava dormindo, mas eu recebi. “E eu estou boba que eles falaram de mim lá no programa. Ae, Tadeu: recebi o beijo. Que gentil! E estou aqui devolvendo ele pra você”, completou.