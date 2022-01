Capinópolis: homem de 39 anos é encontrado inconsciente e com sinais de agressão na Avenida 99

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 39 anos foi encontrado inconsciente e com sinais de agressão na Avenida 99, no Setor Primitivo. O fato foi registrado na manhã do último domingo (16.jan.2022).

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem foi encontrado com sinais de espancamento e em estado grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e compareceu ao local. Os primeiros socorros foram prestados pela equipe do SAMU. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento, no entanto, ainda no trajeto, o homem sofreu uma parada cardíaca, sendo reanimado.

A vítima foi identificada como Junio Alves de Oliveira.

A Polícia Militar buscou imagens câmeras de segurança que pudessem identificar o agressor, no entanto, não há nenhum circuito de câmeras de segurança nas proximidades onde Junio foi encontrado.

A PMMG também foi até a mãe da vítima, que disse que o filho faz uso de bebidas alcoólicas e que já se feriu algumas vezes ao cair, mas acredita que, desta vez, ele tenha sido espancado.

Segundo o SAMU, a vítima foi encaminhada ao Hospital São José, em Ituiutaba, com traumatismo crânio encefálico. O estado de saúde é grave e o paciente está recebendo cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até o momento não há nenhuma testemunha que possa relatar o acontecido.

Qualquer informação que possa elucidar o ocorrido, pode ser fornecida de forma anônima via 181 e 190.