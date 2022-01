Casa pega fogo e bombeiros resgatam criança e adolescente, em Vespasiano

Uma briga entre irmãos pode ser a causa de um incêndio em uma residência em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (18). Um adolescente de 14 anos e uma criança de 10 anos foram retiradas do local pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto e dos danos, ninguém se feriu. O incêndio ocorreu no bairro Conjunto Caeiras e as chamas se concentraram bastante no segundo andar da residência. O telhado da casa ficou comprometido e a Defesa Civil foi acionada para o local.

Ainda segundo os bombeiros, a casa contava com um amontoado de roupas, materiais recicláveis e muita sujeira.



Esta matéria está em atualização