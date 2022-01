Claudia Leitte planeja um ano de celebrações por seus 20 anos de carreira

O ano de 2022 promete ser marcante para a cantora Claudia Leitte, 41, que dá início às celebrações dos 20 anos de sua carreira. A artista, que precisou mudar sua agenda do Carnaval , afirma que o ano vem com muitas surpresas e um longo plano de apresentações que ela sempre quis fazer -e que estão “guardados a sete chaves”.

“Quero viajar o Brasil de ponta a ponta para celebrar. Tenho datas para shows emblemáticos durante o ano, que serão reveladas aos poucos”, afirma ela, que adianta que uma das apresentações será realizada nos parques da Walt Disney World, no mês de abril. A artista se tornará a primeira brasileira a se apresentar no local.

Ela afirma que as surpresas para os fãs vão vir aos poucos. “Temos um longo caminho pela frente e podem estar seguros de que será um ano muito especial”, assegura. Sem dar muitos outros detalhes, ela conta que ao lado de sua equipe, está pensando em reviver o passado, mas sempre de olho no futuro. “Queria dizer tudo para vocês, mas não posso”, diz em tom de brincadeira.

Claudia começou sua carreira em 2001, na Bahia, como vocalista da banda Babado Novo. No grupo musical, ela lançou três álbuns até 2008, emplacando sucessos como “Bolha de Sabão”, quando decidiu seguir carreira solo, com o lançamento de “Exttravasa”.

Além da surpresa, seus planos estão sendo guardados também devido às mudanças constantes que estão ocorrendo em sua agenda por causa da pandemia de Covid-19 , que enfrenta uma alta no número de casos. “Tenho tudo pronto desde o ano passado, mas temos que trabalhar considerando a incerteza do momento”, completa a cantora em entrevista ao site F5.

A agenda do Carnaval é uma que já passou por modificações. “Ainda não consigo trazer um panorama mais firme sobre isso [o Carnaval]”, explica ela, que afirma estar se planejando caso precise fazer algo de forma remota. “Tomara que no ano que vem nós possamos pular nosso tradicional Carnaval de Rua com segurança e sem medo algum”, completa.

THE VOICE BRASIL

No último ano, a cantora esteve no reality musical The Voice Brasil, que transmitiu sua 10ª temporada e consagrou outra vitória do técnico Michel Teló. “Amo a troca que é feita ao vivo, nos ensaios e nos bastidores”, afirma Claudia. “Ninguém passa pelo The Voice e sai exatamente igual.”

Além dos pitacos musicais, a cantora chamou a atenção no programa por seus looks, que ela afirma serem uma forma de mostrar mais dela mesma. “Venho num processo de autoconhecimento muito incrível, que tem me libertado de algumas amarras, e é aí que está minha inspiração de número dois: a ousadia da liberdade”, completa.

A artista explica que ao lado de sua stylist, Jo Paes, trouxe as principais tendências para sua identidade, como o neon, cores fortes e até mesmo o jeans. “Quando olho para os looks, vejo exatamente o que queria: muitas mulheres em uma só e todas sabendo que podem ter a liberdade de ousar”, afirma Claudia.