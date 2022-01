Copa São Paulo: saiba onde assistir América x Botafogo

América e Botafogo se enfrentam às 19h (de Brasília) desta terça-feira (18). A partida é válida pelas quartas de final da competição, e quem avançar terá pela frente quem se classificar de Mirassol x Santos, que também se enfrentam nesta terça, mas às 21h30. O jogo entre os dois times da Série A do futebol brasileiro terá transmissão, ao vivo, do canal de TV por assinatura SporTV, direto de Jaú, no interior de São Paulo.

Na primeira fase o Coelhãozinho empatou com o Falcon (1 a 1), com o São Carlos (0 a 0) e venceu o São-Carlense (1 a 0). Depois empatou com o Athletico por 1 a 1 no tempo normal e venceu nos pênaltis por 3 a 1. Na fase novo empate por 1 a 1 com o Falcon e triunfo por 5 a 4 nas penalidades, até que nas oitavas de final voltou a vencer e goleou o Novorizontino por 5 a 2.

Na fase de grupos, o Botafogo venceu o Aparecidense (3 a 0) e o Taubaté (2 a 0), e perdeu para o Petrolina (1 a 0). Passou nos pênaltis pelo São José-RS por 9 a 8 após empate sem gols no tempo normal, novamente nos pênaltis, desta vez por 4 a 3 após 1 a 1 no tempo normal despachou o Taubaté, e mais uma vez na marca da cal eliminou o Resende, por 5 a 4, depois de outra igualdade por 1 a 1 nos 90 minutos.