Governo de MG leiloa bens apreendidos do tráfico de drogas, incluindo avião

O governo de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), anunciou a realização do primeiro leilão online deste ano de bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes relacionados. O lote inclui até mesmo um avião de pequeno porte, modelo Cessna Aircraft – 128P.

O leilão ocorre na próxima terça-feira (25), mas os lances já podem ser realizados no site oficial. Além do avião de pequeno porte, serão leiloados 15 veículos entre carros, caminhões, caminhonetes e carretas.É possível ver os itens pessoalmente, na segunda-feira (24) nos endereços indicados no site, ou no pátio do Leiloeiro Público Oficial, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

“O objetivo da ação é garantir a eficiência na gestão de bens perdidos em favor da União, trazer receita aos cofres públicos do Estado e reforçar a política de combate ao tráfico de drogas”, explicou a Sejusp em nota enviada à imprensa. “Esse dinheiro que temos arrecadado com os leilões são significativos para a manutenção de políticas de prevenção relacionadas ao tráfico de drogas e à criminalidade de um modo geral”, ressalta a subsecretária de Prevenção à Criminalidade, Andreza Meneghin, no mesmo comunicado.