Ídolo do Real Madrid e maior campeão europeu, Francisco Gento morre aos 88 anos

Morreu nesta terça-feira (18) o ex-ponta espanhol Francisco Gento, ídolo e multicampeão pelo Real Madrid. Integrante do time histórico dos merengues nos anos 1960, ao lado de Puskas e Di Stefano, o espanhol faleceu aos 88 anos de idade, em Madri. Ele foi o único jogador a conquistar seis vezes a Copa da Europa (atual Liga dos Campeões da Europa) e defendeu o Real Madrid entre 1953 e 1971.

Lenda do Real Madrid, Gento é um dos jogadores com maior número de títulos com a camisa merengue. São 23 conquistas, feito igualado pelo lateral-esquerdo brasileiro Marcelo no último final de semana, ao conquistar a Supercopa da Espanha.

O ex-jogador era atualmente presidente de honra no Real Madrid, cargo que herdara de Alfredo di Stéfano a partir da morte do antigo companheiro, em 2014. O clube ganhou três vezes a Liga dos Campeões da Europa nesse período.

“A figura de Paco Gento representa todos os valores do Real Madrid, tem sido e seguirá sendo uma referência para o madridismo e para o mundo do esporte. Os madridistas e todos os apaixonados pelo futebol sempre lembrarão dele como um de seus grandes mitos”, declarou o clube, em um comunicado oficial.

Gento foi campeão ainda de 12 edições do Campeonato Espanhol, duas da Copa do Rei, uma do Mundial Interclubes, uma da Mini-Copa do Mundo e duas da Taça Latina, em um total de 600 jogos disputados e 182 gols marcados.

Ao lado de lendas como Di Stéfano, Kopa, Rial e Puskas, Gento integrou uma linha de ataque histórica, que conquistou cinco Ligas dos Campeões consecutivas entre 1956 e 1960. O ex-atacante jogou ainda pelo Racing Santander e pela seleção espanhola, onde jogou a Eurocopa de 1964 e foi campeão. Ele jogou 43 partidas pelo time nacional e participou das Copas do Mundo de 1962 e 1966.