Jéssica Ellen muda o visual e causa na internet

A atriz e cantora Jéssica Ellen surpreendeu em uma postagem em seu Instagram com um novo visual. A artista carioca, que recentemente pode ser vista como a Camila de “Amor de Mãe” e também como a Gata Espelhada de “The Masked Singer Brasil ”, surgiu com dreads aloirados, no lugar de suas tranças.

Cheia de personalidade, lançou na legenda:

“Linda de qualquer jeito! Não gostou? Morde as costas!”, brincou Jéssica que se prepara para uma novidade em sua carreira. Ela vai estrear como apresentadora do reality “Cook Island — Ilha do Sabor”, no GNT.