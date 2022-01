Lais Ribeiro se casará com ex-astro da NBA em Trancoso, na Bahia

Lais Ribeiro, 32, já tem data para subir ao altar com Joakim Noah, 36. A top brasileira e o ex-astro da NBA (liga profissional de basquete americana), que também é embaixador do Chicago Bulls, são noivos desde 2019.

Apesar de morarem nos Estados Unidos, eles se casarão no Brasil . A cerimônia está marcada para agosto em Trancoso, na Bahia. O balneário deverá receber familiares e amigos íntimos do casal.

“Celebrar este momento tão importante no Brasil tem um significado muito especial para mim”, diz a modelo. “Amo mostrar a cultura brasileira para meus amigos, especialmente a nordestina, tão rica em vários aspectos. Por ser no Brasil, as pessoas importantes na minha vida poderão celebrar este momento tão especial com a gente.”