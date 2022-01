Menino de 12 anos fica sem comer, é agredido e ameaçado pelo pai em Juiz de Fora

Um homem de 37 anos foi preso, nesta segunda-feira (17), após agredir, deixar sem comer e ameaçar de morte o filho de 12 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o garoto chamou a avó materna na residência no bairro Manuel Honório, nesta segunda, por causa das ameaças do pai. Ao chegar no local, a mulher de 55 anos também foi ameaçada pelo homem.A avó chamou a Polícia Militar.

O menino contou que era constantemente agredido pelo pai, que estava sem comer e que era ameaçado por saber que o hptinha armas em casa. A criança não especificou que tipo de agressões sofria.

Na casa forma encontrados um soco inglês, uma pistola, três carregadores da arma e 32 munições. O suspeito foi encontrado em um bar e preso. O garroto ficou aos cuidados da avó.

A ocorrência e o preso foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para investigações.