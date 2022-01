Minas bate novo recorde com mais de 20 mil infectados por Covid-19 em 24h

Minas Gerais bateu um novo recorde de casos de coronavírus, nesta terça-feira (18), com 20.810 infectados em 24h. Esse total mostra que foram 867 contaminados por hora. O último recorde tinha sido no último sábado (15), quando foram registradas 19.153 pessoas com a doença no Estado.

Ainda de acordo com os dados divulgados nesta terça, nas últimas 24h foi registrada apenas uma morte. Desde o início da pandemia, Minas já deve 2.383.041 infectados e 56.833 óbitos registrados.

Dentre os infectados, 122.026 ainda estão em acompanhamento e 2.204.182 já se recuperaram da doença. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alertou que o aumento de casos tem relação com a disseminação da variante Ômicron e com as festas de fim de ano, quando as medidas de prevenção à doença foram relaxadas.