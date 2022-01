Minas recebe segunda remessa de vacinas Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Minas Gerais recebeu, na manhã desta terça-feira (18), a segunda remessa de doses de vacina Pfizer pediátrica, indicada para crianças de 5 a 11 anos. O lote conta com 112.600 doses. Inicialmente, as vacinas chegariam na noite desta segunda-feira, e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) não informou o que motivou o atraso.



A distribuição do lote de imunizantes começa ainda nesta terça-feira, mas a SES ainda não detalhou qual será a logística de distribuição para as Unidades Regionais de Saúde e o quantitativo destinado a cada município. O primeiro lote da vacina pediátrica da Pfizer chegou na última sexta-feira e começou a ser distribuído, para BH e cidades da região metropolitana, no mesmo dia, o que possibilitou o início da vacinação entre as crianças no Estado.

“A SES-MG destaca, ainda, que pesquisas demonstram que a administração do imunizante em crianças apresenta uma eficácia de 90,7% para a prevenção da Covid-19 em pelo menos sete dias após a segunda dose”, reforçou.

Terceiro lote

Nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que o terceiro lote de vacinas Pfizer para crianças chegará ao Brasil no dia 24 (anteriormente, estava previsto para o dia 27). A SES informou que “aguarda comunicado do Ministério da Saúde com a previsão de recebimento de novas doses” em Minas Gerais.