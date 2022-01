Mulher é achada espancada em banheiro de casa e morre em hospital de Varginha

Um mulher de 36 anos foi encontrada espancada e com vários ferimentos, principalmente na cabeça, em Varginha, no Sul de Minas Gerais, nesta segunda-feira (17). Ela foi socorrida a um hospital, mas não resistiu e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados já no hospital. Testemunhas disseram que o suspeito do crime seria o companheiro da mulher. Segundo testemunhas, o casal tinha brigas constantes e a mulher era agredida e trancada em casa.

O homem, de 30 anos, foi encontrado a caminho do hospital e negou o crime.Ele disse que chegou em casa no bairro Vila Martins e encontrou já companheira Joyce Maria Veiga agredida no banheiro. Ele relatou que a levou para o quarto e chamou o Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ele estava com inchaço no punho. No entanto, não ficou preso por não haver provas que ele fosse o autor do crime.

Em seu depoimento, o homem relatou que a mulher pode ter sido agredida por moradores do bairro. Na versão dele, a mulher tinha um atrito com outra moradora do bairro. O caso é investigado pela Polícia Civil.