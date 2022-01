Sada Cruzeiro: ingressos à venda para jogo contra o São José

O Sada Cruzeiro recebe o Farma Conde São José na próxima quinta, dia 20, às 20h30, no Riachão, e o torcedor já pode comprar seu ingresso para acompanhar a equipe na partida, que é decisiva, pela Copa Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://app.gofree.co/copabrasil e custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.

Esse jogo é o único que o Sada Cruzeiro fará em casa neste mês de janeiro. O confronto, pelas quartas de final, que terá transmissão pela internet, no Canal Vôlei Brasil, vale vaga na próxima fase. E só a vitória garante ao Sada a vaga na próxima fase, o que signfica continuar na briga pelo heptacampeonato.

Nesta fase, os oito melhores times do primeiro turno da Superliga se enfrentam em cruzamento olímpico. A etapa final será realizada na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. As semifinais serão no dia 27 e a final no dia 28.