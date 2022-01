2022: Fórum de Capinópolis fará seleção de estagiário de pós-graduação em Serviço Social

As inscrições para o processo de seleção pública de estagiário com pós-graduação em Serviço Social estão abertas. O Edital 02/2022 já está disponível para os interessados em ingressar com estágio no Fórum da comarca de Capinópolis.

O Dr. Carlos Eduardo MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Capinópolis, Estado de Minas Gerais, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de provimento de vagas existentes e que vierem a surgir no prazo de validade desta seleção de estagiários.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição que consta no edital abaixo.

Segue edital 02/2022 para consulta