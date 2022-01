Capinópolis: entregador de 17 anos invade casa, furta cofre e dinheiro

Cofre furtado pelo menor foi encontrado em um milharal | Foto: PMMG

Capinópolis, Minas Gerais. Um entregador de 17 anos é suspeito de ter furtado uma chave e invadir uma residência no Alvorada III. O fato ocorreu na noite da última terça-feira (18.jan.2022).

A vítima é um homem de 27 anos, que havia emprestado uma motocicleta a uma amiga, 29 anos. Ao buscar a motocicleta, a amiga entregou a chave, no entanto, o homem notou que faltava a chave de sua residência. A mulher, que é comerciante, suspeitou que um menor de idade, que trabalhava com suas entregas, pudesse ter pego a chave.

Preocupado, o homem chegou em casa e notou que não havia nenhum arrombamento, entretanto, viu que as gavetas de um guarda-roupas estavam reviradas, dando falta de um cofre, R$1 mil em dinheiro e três anéis.

A vítima acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por volta de 23h58.

Procurados, vizinhos disseram que viram o momento que um jovem havia chegado na residência da vítima conduzindo uma motocicleta de cor branca. Momentos depois, viram o jovem saindo com uma mochila nas costas.

A PMMG buscou imagens de câmeras de segurança das proximidades e comprovam que um autor chega ao local em uma moto. De acordo com as características da motocicleta e do tipo físico do jovem, os militares foram até a residência do entregador.

Segundo dados da ocorrência, o menor confessou o furto. A sacola com R$788 em dinheiro estava escondida dentro de uma caixa de gordura, próximo a uma pia. Três anéis — um de ouro, um de prata e um de inox, foram recuperados. O cofre havia sido jogado em um milharal próximo a casa dele. Segundo a polícia, com o menor, também foram encontrados uma porção de substância semelhante à maconha, pesando cerca de 1 grama, e um dichavador.

A PMMG não informou se havia alguma quantia em dinheiro dentro do cofre, ou se o menor havia conseguido abri-lo.

O menor foi apresentado à autoridade policial, acompanhado do pai.

Por ser menor de idade, não ficou preso. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida.