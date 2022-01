Santa Vitória: bombeiros resgatam vaca que caiu em fossa na zona rural

Vaca que caiu em fossa na zona rural

Santa Vitória, Minas Gerais. Uma vaca foi resgatada pelos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba na zona rural de Santa Vitória na manhã da última quinta-feira (20.jan.2022). Um homem estava encaminhando as vacas pela fazenda quando uma subiu na tampa da fossa, que não aguentou o peso da vaca e quebrou, ocasionando a queda do animal.

Após contato via 193, prontamente os militares deslocaram para a ocorrência, encontrando o animal dentro da fossa de aproximadamente 5 metros de profundidade.

Com a aplicação de técnicas de salvamento terrestre, juntamente com a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI’s adequados para esse tipo de ocorrência, os bombeiros conseguiram retirar o animal da fossa com o auxílio de um trator de uma fazenda vizinha.

O animal levantou em alguns minutos após o resgate e encontra-se bem em recuperação, com a supervisão do médico veterinário.