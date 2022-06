Capinópolis: mulher é assassinada a facadas pelo sobrinho no Ideal I

Uma discussão teve início entre duas cunhadas. O sobrinho da vítima, de apenas 16 anos, desferiu golpes de faca contra a tia

Mulher foi morta a facadas pelo sobrinho

Capinópolis, Minas Gerais. Uma mulher de 33 anos foi morta a facadas pelo sobrinho de 16 anos na madrugada desta terça-feira (31.mai.22) no Bairro Ideal I. O crime ocorreu na Avenida da Saudade.

A Polícia Militar (PM) recebeu chamada no 190 acerca de uma perturbação de sossego/ameaça entre duas mulheres. As duas eram cunhadas e viviam no mesmo terreno, no entanto, em casas separadas.

Ainda de acordo com a PM, durante a discussão entre as envolvidas, onde as duas se agrediam verbalmente, um adolescente de 16 anos, sobrinho da vítima, desferiu os golpes de faca. A arma utilizada é um punhal com soco inglês. Ao todo, a mulher foi atingida por três golpes no peito— um atingiu o coração.

A vítima, identificada como Cristiele, foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento de Capinópolis pela ambulância do município, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após esfaquear a tia, o adolescente soltou o objeto no chão e foi imobilizado pelos militares que estavam no local. Ele alegou que tinha o ouvido a confusão na rua e agiu para defender a tia.

A outra mulher envolvida, que também é tia do adolescente, foi detida e apresentada na delegacia de polícia na manhã desta terça-feira.

Arma utilizada no crime | Foto: PMMG

Este é o segundo assassinato em Capinópolis em menos de uma semana.