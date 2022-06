Ituiutaba: motociclista morre em grave acidente no Tupã

O jovem de 20 anos se envolveu em um acidente com um caminhão de uma construtora. A vítima apresentava traumatismo craniano grave no momento do resgate dos bombeiros e do Samu

Ituiutaba, Minas Gerais. Um jovem de 20 anos morreu após se envolver em um grave acidente na Rua 09 com a 22, no Tupã. O acidente fatal foi registrado por volta das 13h25 desta terça-feira (31.mai.22).

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ao chegarem no local os bombeiros e os profissionais do Samu depararam com a vítima caído ao solo, sem sinais vitais, apresentando Traumatismo Craniano Gravíssimo, sendo constatado óbito no local.

Segundo testemunhas, um caminhão de uma construtora da cidade e a motocicleta seguiam no mesmo sentido (Centro – UFU), sendo que na esquina onde ocorreu o fato o caminhão teria convergido a direita, tendo atingido a motocicleta e a vítima caído debaixo do caminhão, que passou por cima do crânio da vítima.

O condutor do caminhão permaneceu no local e prestou esclarecimento as autoridades.

O local foi isolado e solicitada a presença da perícia técnica da Polícia Civil para verificação da real causa do acidente.

Equipes da Polícia Militar e da SETTRAN também estavam presentes no local e apoiaram no atendimento.

A perícia compareceu no loca do fato e após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para o IML. A documentação dos veículos e de ambos condutores se encontravam em dia, sendo os veículos liberados para terceiros.