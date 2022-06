PM cumpre mandado de Busca e Apreensão contra suspeito de furto e abate de gado na região; homem fugiu

Materiais apreendidos na casa do suspeito | Foto: PMMG/Divulgação

Canápolis, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) cumpriu Mandado de Busca e Apreensão contra um homem suspeito de furto e abate de gado. A ação policial foi registrada na tarde da última quarta-feira (01.jun.22) em uma propriedade rural no município de Canápolis, na divisa com o município de Ituiutaba.

Os militares tomaram conhecimento do suspeito após receberem denúncia anônima qualificada informando que no local reside um indivíduo suspeito de praticar diversos furtos e abates de animais bovinos naquela região rural.

Os militares chegaram na propriedade rural, porém o suspeito já havia evadido do local, sendo feito contato com a amásia do denunciado. Após dizer à mulher o teor da denúncia, os militares iniciaram uma busca pela casa. Durante as buscas a equipe policial localizou diversas ferramentas com vestígios de carne bovina, usadas normalmente no manejo para a prática criminosa. Também foram encontrados diversos pacotes contendo carnes bovinas congeladas.

Os objetos, uma serra mármore, um machado, uma machadinha, quatro facas de açougueiro e uma chaira —provavelmente utilizados nos delitos—, foram apreendidos e serão encaminhados a Depol, para o encerramento da ocorrência policial.